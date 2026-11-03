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Farmers' protest demanding that canals be operated for two weeks a month and seeking compensation for crop damage caused by hailstorms.
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नहरों को महीने में दो सप्ताह चलाने और ओलावृष्टि के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना
फतेहाबाद। जिले की नहरों को महीने में दो सप्ताह तक चलाने और ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को पगड़ी संभाल किसान संगठन समिति ने लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। धरने में गांव देयड़ और जोगीवाला के किसान पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। किसानों ने कहा कि उनके क्षेत्र में जमीन के नीचे का पानी खराब है, जिसके कारण सिंचाई के लिए नहरी पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। नहरों में पर्याप्त पानी नहीं आने से किसानों को फसलों की बुवाई करने में परेशानी हो रही है। किसानों ने मांग की कि नहरों को महीने में कम से कम दो सप्ताह तक चलाया जाए, ताकि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। इसके अलावा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा जारी किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।
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