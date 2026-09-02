फतेहाबाद में दूसरे दिन भी डोर-टू-डोर कचरा उठान जारी, टोहाना में सफाई कर्मचारियों का उल्टा झाड़ू कर प्रदर्शन किया

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फतेहाबाद शहर में बुधवार को दूसरे दिन भी डोर टू डोर कचरा उठान जारी रहा। पुलिस लाइन से दूसरे दिन गाड़ियों को कॉलोनियों में रवाना किया गया। वही अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों का आंदोलन मंगलवार रात तेज हो गया। कर्मचारियों ने शहर में उल्टा झाड़ू लेकर मशाल जुलूस निकाला और वाल्मीकि चौक पर सीएम नायब सिंह सैनी, निकाय मंत्री विपुल गोयल व प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। पकर्मचारियों का जुलूस चंडीगढ़ रोड से शुरू होकर मुख्य बाजार और अंबेडकर चौक होते हुए वाल्मीकि चौक पर पहुंचा। कर्मचारी नेता सुभाष ने बताया कि यह मशाल प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। लोगों ने कहा कि कर्मचारियों की मांग जायज है और वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुभाष ने कहा कि शहर में कचरे का ढेर लगा है, इससे हमें भी दुख होता है। हम भी नहीं चाहते कि लोग गंदगी में रहें, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है कि वह जनता को कचरे से निकाले। सरकार चाहती है कि कर्मचारी और जनता आपस में लड़े-झगड़े। कूड़े का जिम्मेदार कर्मचारी नहीं, बल्कि सरकार है। कर्मचारी अपना काम करना चाहता है, लेकिन सरकार मांगों पर विचार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जब तक 13 मई को हुए समझौते को लागू नहीं किया जाता और ठेका प्रथा बंद नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने शहर की जनता का सहयोग के लिए धन्यवाद किया। देर रात तक चले प्रदर्शन में महिला सफाई कर्मचारी भी बड़ी संख्या में शामिल रहीं।

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