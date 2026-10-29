{"_id":"6ae31c8a91d3696aab06108c","slug":"video-congress-mega-rally-in-delhi-150000-people-expected-from-haryana-preparations-reviewed-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में कांग्रेस की महारैली: हरियाणा से डेढ़ लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद, तैयारियों की समीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली में कांग्रेस की महारैली: हरियाणा से डेढ़ लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद, तैयारियों की समीक्षा
आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली की तैयारियों को लेकर फतेहाबाद में जिला कांग्रेस की एक विशेष बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की जानकारी दी गई।
बैठक में कांग्रेस के जिला प्रभारी डॉ. शिव शंकर भारद्वाज, जिलाध्यक्ष अरविंद शर्मा, विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, सभी ब्लॉक अध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान रैली में भाग लेने के लिए रूपरेखा तैयार की गई और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस राष्ट्र स्तरीय रैली में हरियाणा से डेढ़ लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ-साथ इंडिया गठबंधन के कई अन्य प्रमुख नेता भी संबोधित करेंगे।
यह महारैली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। बैठक में रैली की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।