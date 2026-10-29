दिल्ली में कांग्रेस की महारैली: हरियाणा से डेढ़ लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद, तैयारियों की समीक्षा

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आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली की तैयारियों को लेकर फतेहाबाद में जिला कांग्रेस की एक विशेष बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की जानकारी दी गई। बैठक में कांग्रेस के जिला प्रभारी डॉ. शिव शंकर भारद्वाज, जिलाध्यक्ष अरविंद शर्मा, विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, सभी ब्लॉक अध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान रैली में भाग लेने के लिए रूपरेखा तैयार की गई और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस राष्ट्र स्तरीय रैली में हरियाणा से डेढ़ लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ-साथ इंडिया गठबंधन के कई अन्य प्रमुख नेता भी संबोधित करेंगे। यह महारैली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। बैठक में रैली की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया गया।

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