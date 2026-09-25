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फतेहाबाद में ऑटो मार्केट के प्रधान पद लेकर बीजेपी की गुटबाजी सामने आई

Naveen

Updated Fri, 25 Sep 2026 02:57 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 02:57 PM IST

ऑटो मार्केट के प्रधान पद को लेकर चल रहे विवाद के बीच हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के चेयरमैन राजपाल बेनिवाल ने हरपाल ढाका को प्रधान बनाया है। जिसके बाद हरपाल ढाका ने पूरी ऑटो मार्केट में रोड शो निकाला और वह पूर्व विधायक दुड़ाराम के पास पहुंचे। ... और पढ़ें

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