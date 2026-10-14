{"_id":"6acf8c36439d59f44302ccfd","slug":"video-x-ray-machine-out-of-order-at-charkhi-dadri-civil-hospital-over-60-patients-turned-away-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"चरखी दादरी नागरिक अस्पताल में एक्स-रे मशीन खराब, 60 से अधिक मरीज लौटे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चरखी दादरी नागरिक अस्पताल में एक्स-रे मशीन खराब, 60 से अधिक मरीज लौटे दोपहर साढ़े 12 बजे ठप हुई मशीन, 82 मरीजों के हो चुके थे एक्स-रे; दो दिन बाद बुलाया चरखी दादरी। नागरिक अस्पताल में बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे एक्स-रे मशीन खराब होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मशीन खराब होने से पहले 82 मरीजों के एक्स-रे किए जा चुके थे, जबकि इसके बाद पहुंचे 60 से अधिक मरीजों को बिना जांच करवाए ही वापस लौटना पड़ा। मरीजों को अब दो दिन बाद एक्स-रे करवाने के लिए बुलाया गया है। अस्पताल में एक्स-रे करवाने पहुंचे मरीजों ने बताया कि वे कई बार चक्कर लगाने के बाद बुधवार को जांच होने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन मशीन खराब होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। मरीजों का कहना था कि बार-बार अस्पताल आने से उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। इसके बावजूद समय पर जांच नहीं हो पा रही है। दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए बुधवार को बैठता है मेडिकल बोर्ड नागरिक अस्पताल में बुधवार को दिव्यांग मरीजों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए मेडिकल बोर्ड बैठता है। ऐसे में इस दिन अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के लिए एक्स-रे सुविधा बाधित होना परेशानी बढ़ाने वाला रहा। जिन मरीजों को चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी करने के लिए जांच की जरूरत होती है, उन्हें भी इंतजार करना पड़ सकता है। एक्स-रे मशीन खराब होने से अस्पताल की जांच सेवा प्रभावित हुई और 60 से अधिक मरीजों को वापस लौटना पड़ा। मरीजों ने मशीन की खराबी जल्द दूर करने की जरूरत जताई, ताकि उन्हें बार-बार अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़ें और समय पर जांच की सुविधा मिल सके।

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