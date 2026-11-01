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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 01 Nov 2026 10:08 AM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 10:08 AM IST







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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए की विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा ने मंदिर में पूजा करवाई। ... और पढ़ें

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