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हरियाणा के चौकीदारों का मानदेय बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे ₹15,221
हरियाणा के चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सम्मान समारोह में सीएम नायब सैनी ने इसका एलान किया। चाैकीदारों का मानदेय 11000 से बढ़ाकर 15,221 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्दी भत्ता 4000 से सालाना 5000 रुपये किया गया है। सेल, बैटरी के लिए अब सालाना 1000 से 1500 रुपये मिलेंगे। साइकिल भत्ता सालाना 3500 से 5000 रुपये किया गया है। वहीं ईएसआई में अब 3500 की जगह 5000 रुपये किए गए हैं।इससे पहले सम्मान समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रायपुर रानी के चौकीदार यासीन की अचानक तबीयत बिगड़ गई।
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