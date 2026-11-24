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हरियाणा में अतिथि शिक्षक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में, उन्होंने विभिन्न विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की अपील की है। अतिथि अध्यापक संयुक्त संघर्ष मोर्चा हरियाणा प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में दिए गए निर्णयों को लागू करवाने की मांग की है।

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