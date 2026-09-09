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ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, कृषि, ग्रीन एनर्जी, खेल, पर्यटन और निवेश जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए वैश्विक स्किल और रोजगार के नए अवसर खोलने की दिशा में ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस सहयोग से प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर मिलेंगे।
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