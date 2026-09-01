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हरियाणा मानसून सत्र में प्रश्नकाल में उठे विकास से जुड़े मुद्दे, सरकार ने दी जानकारी
हरियाणा विधानसभा के प्रश्नकाल में मंगलवार को करनाल, पिल्लूखेड़ा और कुरुक्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों को लेकर विधायकों ने सवाल उठाए। सरकार की ओर से इन परियोजनाओं को लेकर प्रस्तावित योजनाओं और निर्माण की स्थिति की जानकारी दी गई।
करनाल में दो एकड़ जमीन पर बनेगा वाणिज्यिक परिसर
करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने सेक्टर-13 मार्केट के साथ लगती करीब दो एकड़ जमीन के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पॉश इलाके में स्थित इस जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है, इसलिए इसका उचित विकास कराया जाना चाहिए।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि यह जमीन पहले सिनेमा के लिए आरक्षित थी। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने यहां वाणिज्यिक परिसर विकसित करने की योजना बनाई है। परिसर विकसित करने के बाद जमीन की नीलामी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अन्य विकास कार्य भी कराए जाएंगे।
पिल्लूखेड़ा कॉलेज का बजट बढ़कर 11 करोड़, जल्द शुरू होगा निर्माण
जींद जिले के पिल्लूखेड़ा राजकीय कॉलेज के निर्माण का मुद्दा भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने उठाया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि कॉलेज का शिलान्यास 4 अप्रैल 2026 को हो चुका है। पहले परियोजना के लिए आठ करोड़ रुपये का बजट था, जिसे बढ़ाकर 11 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है और जल्द राशि जारी की जाएगी।
गौतम ने निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि फिलहाल 156 छात्राएं पढ़ रही हैं और कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल की इमारत में छात्राओं को पढ़ने के लिए भेजना उचित नहीं है और कॉलेज भवन का निर्माण जल्द शुरू होना चाहिए।
इस पर मंत्री ढांडा ने बताया कि निर्माण में देरी का एक कारण जमीन उपलब्ध कराने में हुई गलती थी। अब प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और निर्माण जल्द शुरू कराया जाएगा।
ब्रह्मसरोवर के आसपास 100 एकड़ जमीन का होगा विकास
कुरुक्षेत्र से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के आसपास की जमीन के विकास को लेकर सरकार से जानकारी मांगी। पर्यटन एवं संबंधित विभाग के मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि ब्रह्मसरोवर के आसपास करीब 100 एकड़ जमीन के विकास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इस क्षेत्र के विकास का काम जल्द शुरू किया जाएगा।
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