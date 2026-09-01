Chandigarh-Haryana News: राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:16 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:16 PM IST
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फोटो -
- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जुटे कांग्रेसी, भाजपा के खिलाफ की नारेबाजी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अपमान के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हुड्डा ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर और खरगे के साथ हुए व्यवहार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी और विपक्ष की आवाज को दबाने के कर प्रयास का विरोध करेगी।
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- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जुटे कांग्रेसी, भाजपा के खिलाफ की नारेबाजी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अपमान के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हुड्डा ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर और खरगे के साथ हुए व्यवहार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी और विपक्ष की आवाज को दबाने के कर प्रयास का विरोध करेगी।
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