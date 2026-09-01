Chandigarh-Haryana News: दुग्ध उपहार योजना के तहत विद्यालयों से 8 तक मांग का ब्योरा मांगा

चंडीगढ़। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत पौष्टिक दूध पाउडर व प्रोटीन मिल्क बार (प्रोटीन दूध पट्टी) की अक्तूबर से दिसंबर की मांग का ब्योरा विभाग ने सरकारी विद्यालयों से मांगा है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए विभागीय पोर्टल खोल दिया है। विद्यालय आठ सितंबर तक पोर्टल पर मांग का ब्योरा दर्ज कर सकेंगे।विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जरूरत के अनुसार ही पौष्टिक दूध पाउडर व प्रोटीन दूध पट्टी की मांग भेजें। पोर्टल पर केवल कक्षा 9वीं से 12वीं की छात्राओं से संबंधित सामग्री का ब्योरा ही दर्ज किया जाए। मध्याह्न भोजन योजना की सामग्री इसमें शामिल नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी अपने लॉगिन से यह भी देख सकेंगे कि किन विद्यालयों ने मांग का ब्योरा दर्ज नहीं किया है।