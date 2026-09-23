भिवानी अनाज मंडी में अत्याधुनिक लैब स्थापित, सरसों की गुणवत्ता जांच होगी सटीक

नई अनाज मंडी में किसानों की फसलों के सही मूल्यांकन और उन्हें उचित दाम दिलाने की दिशा में मंडी एसोसिएशन ने पहल की है। व्यापारियों के सामूहिक सहयोग से मंडी परिसर में नई तकनीक से लैस अत्याधुनिक लैब स्थापित की गई है। इससे विशेष रूप से सरसों की गुणवत्ता की जांच अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से हो सकेगी।
ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश बंसल उर्फ भुरू ने बताया कि नई लैब स्थापित होने से किसानों को अपनी फसल की गुणवत्ता की सटीक रिपोर्ट मिल सकेगी। इसके आधार पर उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और किसानों के मन में किसी तरह का असमंजस नहीं रहेगा।
उन्होंने बताया कि पहले पुरानी तकनीक और लैब के कारण कई बार टेस्टिंग रिपोर्ट में अंतर सामने आता था। इससे किसान अपनी फसल की गुणवत्ता और भाव को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाते थे। नई लैब से इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है।
नरेश बंसल ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, बल्कि मंडी एसोसिएशन और व्यापारियों की सामूहिक पहल है। व्यापारियों ने अपनी ओर से धनराशि जुटाकर लैब स्थापित कराई है। इसका उद्देश्य मंडी की कार्यप्रणाली को अधिक विश्वसनीय, निष्पक्ष और किसान हितैषी बनाना है।
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