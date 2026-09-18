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दिलेर खरकिया की रेंज रोवर पर फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने; पुलिस जांच में जुटी

Naveen

Updated Fri, 18 Sep 2026 12:27 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 12:27 PM IST







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हरियाणवी सिंगर, एक्टर और मॉडल दिलेर खरकिया की रेंज रोवर गाड़ी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग की घटना में दिलेर खरकिया बाल-बाल बच गए। घटना के बाद उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ... और पढ़ें

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