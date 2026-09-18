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हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, पिलानी रोड पर पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा
लोहारू थाना क्षेत्र में पिलानी रोड पर पेट्रोल पंप के पास वीरवार रात हरियाणा रोडवेज की बस की टक्कर से भेड़ चरा रहे एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक भेड़ भी मारी गई। मृतक की पहचान राजस्थान के चूरू जिले की सरदारशहर तहसील के गांव जयरामसर निवासी ताराचंद के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के भाई भागीरथ की शिकायत पर अज्ञात हरियाणा रोडवेज बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में भागीरथ निवासी जयरामसर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू ने बताया कि ताराचंद उसका छोटा भाई था और वह अविवाहित था। करीब दो माह पहले ताराचंद हरियाणा में भेड़ चराने के लिए आया था और लोहारू क्षेत्र में भेड़ों का रेवड़ चराता था।
शिकायत के अनुसार 17 सितंबर की शाम करीब आठ बजे ताराचंद भेड़ों के रेवड़ को लेकर ढाणी श्यामा की तरफ से लोहारू की ओर आ रहा था। इसी दौरान लोहारू की तरफ से तेज गति और कथित लापरवाही से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने ताराचंद को सीधी टक्कर मार दी। हादसे में ताराचंद गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक भेड़ की भी मौके पर मौत हो गई। बस का नंबर शिकायतकर्ता मौके पर नहीं देख सका।
हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में तथा एक भेड़ मृत मिली। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम टीम को सूचना देकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया। उस समय घायल व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने घायल व्यक्ति को उपचार के लिए लोहारू अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकीय कार्रवाई के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया। मृत भेड़ को पशु अस्पताल लोहारू में रखवाया गया। 18 सितंबर को मृतक के भाई भागीरथ ने थाना लोहारू पहुंचकर शव की पहचान अपने भाई ताराचंद के रूप में की और पुलिस को लिखित शिकायत दी। इसके बाद जांच अधिकारी रविंद्र जांगड़ा ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया।
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