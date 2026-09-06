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Former Chief Minister and Leader of the Opposition Bhupinder Singh Hooda arrived in Bhiwani and stated that the BJP has plunged Haryana into a debt of ₹5.53 lakh crore.
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भिवानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले- बीजेपी ने हरियाणा को 5.53 लाख करोड़ के कर्ज में डुबोया
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मंत्री जगन्नाथ की धर्मपत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करने भिवानी पहुंचे। उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा को कर्ज में डुबों दिया है।
आज प्रदेश पर 5 लाख 53 हजार करोड़ का कर्जा है। हालत इतनी खराब है कि कर्जे की किश्त देने के लिए भी सरकार को नया कर्जा लेना पड़ रहा है। खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल हेल्थ के मामले में हरियाणा 18 बड़े राज्यों में 14वें नंबर पर फिसल गया है।
सफाई कर्मियों की हड़ताल पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बीजेपी सरकार सफाई कर्मियों और कौशल निगम के बहुत बड़ा धोखा कर रही है। सरकार ने विधानसभा के भीतर इन कच्चे कर्मचारियों को लेकर झूठ बोला।
सरकार ने कहा कि सफाई कर्मियों की मांग नहीं मानी जा सकती और उन्हें पक्का करने की 2 साल वाली कोई नीति नहीं बन सकती। उन्होंने यह भी झूठ बोला कि कांग्रेस ने भी 10 साल से कार्यरत कर्मियों को पक्का करने की नीति बनाई थी।
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