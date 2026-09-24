Bhiwani News: चार ट्रेनों के संचालन समय में आंशिक बदलाव, सिटी स्टेशन पर होगा ठहराव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:23 AM IST
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भिवानी। रेलवे ने 28 सितंबर से चार ट्रेनों के संचालन समय में आंशिक बदलाव किया है। इनमें भिवानी-प्रयागराज, भिवानी-रोहतक, रोहतक-भिवानी और भिवानी-कालका ट्रेनें शामिल हैं।
गाड़ी संख्या 14118 भिवानी-प्रयागराज 28 सितंबर से भिवानी से शाम 7:05 बजे रवाना होगी। खरक स्टेशन पर 7:29 बजे पहुंचेगी और 7:30 बजे रवाना होगी। कलानौर कलां में 7:38 बजे आगमन और 7:40 बजे प्रस्थान होगा। लाहली स्टेशन पर 7:52 बजे पहुंचकर 7:54 बजे आगे बढ़ेगी।
गाड़ी संख्या 54016 भिवानी-रोहतक 28 सितंबर से भिवानी से सुबह 9:45 बजे रवाना होगी। बामला स्टेशन पर 10:04 बजे पहुंचकर 10:05 बजे रवाना होगी। खरक स्टेशन पर 10:13 बजे आगमन और 10:14 बजे प्रस्थान होगा। कलानौर कलां में 10:21 बजे पहुंचकर 10:23 बजे और लाहली में 10:31 बजे पहुंचकर 10:33 बजे रवाना होगी।
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गाड़ी संख्या 54015 रोहतक-भिवानी 28 सितंबर से रोहतक से निर्धारित समय पर रवाना होगी। भिवानी स्टेशन पर यह शाम 7:45 बजे पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 14795 भिवानी-कालका भी 28 सितंबर से भिवानी से सुबह 4:10 बजे रवाना होगी। कलानौर कलां स्टेशन पर 4:34 बजे पहुंचकर 4:36 बजे चलेगी और रोहतक स्टेशन पर 5:28 बजे पहुंचकर 5:30 बजे रवाना होगी।
सिटी स्टेशन पर होगा दो ट्रेनों का ठहराव
गाड़ी संख्या 54016 भिवानी-रोहतक भिवानी सिटी स्टेशन पर सुबह 9:53 बजे पहुंचेगी और 9:55 बजे रवाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 54015 रोहतक-भिवानी का सिटी स्टेशन पर शाम 6:55 बजे आगमन होगा और 6:57 बजे प्रस्थान करेगी।
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गाड़ी संख्या 14118 भिवानी-प्रयागराज 28 सितंबर से भिवानी से शाम 7:05 बजे रवाना होगी। खरक स्टेशन पर 7:29 बजे पहुंचेगी और 7:30 बजे रवाना होगी। कलानौर कलां में 7:38 बजे आगमन और 7:40 बजे प्रस्थान होगा। लाहली स्टेशन पर 7:52 बजे पहुंचकर 7:54 बजे आगे बढ़ेगी।
विज्ञापन
गाड़ी संख्या 54016 भिवानी-रोहतक 28 सितंबर से भिवानी से सुबह 9:45 बजे रवाना होगी। बामला स्टेशन पर 10:04 बजे पहुंचकर 10:05 बजे रवाना होगी। खरक स्टेशन पर 10:13 बजे आगमन और 10:14 बजे प्रस्थान होगा। कलानौर कलां में 10:21 बजे पहुंचकर 10:23 बजे और लाहली में 10:31 बजे पहुंचकर 10:33 बजे रवाना होगी।
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गाड़ी संख्या 54015 रोहतक-भिवानी 28 सितंबर से रोहतक से निर्धारित समय पर रवाना होगी। भिवानी स्टेशन पर यह शाम 7:45 बजे पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 14795 भिवानी-कालका भी 28 सितंबर से भिवानी से सुबह 4:10 बजे रवाना होगी। कलानौर कलां स्टेशन पर 4:34 बजे पहुंचकर 4:36 बजे चलेगी और रोहतक स्टेशन पर 5:28 बजे पहुंचकर 5:30 बजे रवाना होगी।
सिटी स्टेशन पर होगा दो ट्रेनों का ठहराव
गाड़ी संख्या 54016 भिवानी-रोहतक भिवानी सिटी स्टेशन पर सुबह 9:53 बजे पहुंचेगी और 9:55 बजे रवाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 54015 रोहतक-भिवानी का सिटी स्टेशन पर शाम 6:55 बजे आगमन होगा और 6:57 बजे प्रस्थान करेगी।