Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:17 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
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विरोध
धरना : गांव खरक में यूजीसी रोल बैक को लेकर धरना सुबह दस बजे से
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खेलकूद
क्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे से
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सांस्कृतिक
प्रतिभा खोज : सीबीएलयू के सीमेंट भवन में प्रतिभा खोज कार्यक्रम सुबह 11 बजे से
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
विरोध
धरना : गांव खरक में यूजीसी रोल बैक को लेकर धरना सुबह दस बजे से
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खेलकूद
क्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे से
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प्रतिभा खोज : सीबीएलयू के सीमेंट भवन में प्रतिभा खोज कार्यक्रम सुबह 11 बजे से