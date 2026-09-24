Bhiwani News: सिटी में आज

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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।विरोधधरना : गांव खरक में यूजीसी रोल बैक को लेकर धरना सुबह दस बजे सेखेलकूदक्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे सेसांस्कृतिकप्रतिभा खोज : सीबीएलयू के सीमेंट भवन में प्रतिभा खोज कार्यक्रम सुबह 11 बजे से