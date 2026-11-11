{"_id":"6af4654463ed7d9329099841","slug":"video-digvijay-singh-chautala-said-the-bjp-should-find-a-new-cm-for-haryana-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा भाजपा हरियाणा के लिए नया सीएम ढूंढे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भिवानी। जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने नशे व अपराध में हरियाणा नंबर वन होने पर भाजपा से सीएम बदलने की मांग उठा डाली। साथ ही एक बार फिर हुड्डा को ओपी चौटाला व अजय चौटाला की सजा करवाने के लिए षड्यंत्रकारी बताया। जेजेपी 6 दिसंबर को महेन्द्रगढ़ में स्थापना दिवस पर रैली कर रहा है। इस रैली को कामयाब करने के लिए जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भिवानी विधानसभा के गांवों में निमंत्रण देने पहुंच रहे हैं। बुधवार को दिग्विजय चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नशे और अपराध में हरियाणा देश में नंबर वन हो चुका है। उन्होंने कहा कि दिवाली जैसे पावन पर्व पर पांच पांच मर्डर हो जाते हैं। बावजूद इसके हमारा सीएम, हमारा सीएम नहीं रहा। सीएम नायब सैनी हरियाणा की बजाय पंजाब के सीएम बन चुके हैं। इसीलिए भाजपा को अब हरियाणा के लिए नया सीएम ढूंढना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने एक बार फिर ओपी चौटाला व अजय चौटाला की सजा के पीछे कांग्रेसियों का षड्यंत्र बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी के आदेश पर रणदीप सुरजेवाला, कपिल सिब्बल व भूपेन्द्र हुड्डा ने षड्यंत्र रचा था। दिग्विजय ने कहा कि ये जानते थे, अजय चौटाला भी बाहर रहे तो पार्टी संभल जाएगी। पर उनकी जेल के बाद जिन हाथों में पार्टी गई, उन्हीं के कारण आज ये हालात हो गए। भिवानी के भीम स्टेडियम के सुधार को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा दिये गए 50 करोड़ रुपये को दिग्विजय चौटाला ने ऊंट के मुंह में जीरा बताया और कहा कि भिवानी स्टेडियम के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये जारी होने चाहिए। साथ ही कहा कि आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स भी गुजरात की बजाय हरियाणा में होने चाहिए। संवाद

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