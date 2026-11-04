भिवानी में कांग्रेस की पत्रकार वार्ता: वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल अभियान के जिला प्रभारी ने सरकार को घेरा

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भिवानी। भिवानी में कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की रक्षा, कथित वोट चोरी और जन-सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपने राष्ट्रव्यापी अभियान वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल अभियान का बिगुल फूंक दिया है। बुधवार को स्थानीय रोहतक रोड स्थित कांग्रेस कमेटी (शहरी) कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महम से विधायक एवं अभियान के भिवानी जिला प्रभारी बलराम दांगी ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) प्रदीप गुलिया जोगी एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) अनिरूद्ध चौधरी ने की। इस दौरान विधायक बलराम दांगी ने हरियाणा की सत्तासीन भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक बलराम दांगी ने कहा कि देश और प्रदेश में लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आमजन को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने का व्यापक जन-आंदोलन है। उन्होंने घोषणा की कि इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर के प्रत्येक वार्ड में जाकर चौपालें लगाएंगे। इन चौपालों में जनता से सीधा संवाद होगा और स्थानीय समस्याओं से लेकर नीतिगत मुद्दों को सडक़ से लेकर विधानसभा तक मजबूती से उठाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक बलराम दांगी ने मतदान के दिन जारी हुए आंकड़ों और उसके बाद सामने आए चुनावी आंकड़ों में अंतर को लेकर चुनाव आयोग व सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के अंतर में हरियाणा के करीब साढ़े तीन लाख वोट काट दिए गए। साथ ही आरोप लगाया कि एक-एक नाम पर 35-40 फर्जी वोटें बनी हुई थीं। दांगी ने कहा कि राहुल गांधी ने तथ्यों और भारी दस्तावेजों के साथ इस कथित वोट चोरी को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि अब ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

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