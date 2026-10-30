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Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Chief Minister Nayab Singh Saini attended the Kisan Samman Nidhi program in Bhiwani

भिवानी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में की शिरकत

Fri, 30 Oct 2026 11:02 AM IST
Naveen
Naveen Naveen
Updated Fri, 30 Oct 2026 11:02 AM IST
Chief Minister Nayab Singh Saini attended the Kisan Samman Nidhi program in Bhiwani
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भिवानी के पंचायत भवन में पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश के कृषिमंत्री श्याम सिंह राणा ने मंच से किसानों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री का पंचायत भवन में आगमन पर जिला प्रशासन द्वारा अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने पर बल दिया। किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के बाद, मुख्यमंत्री भीम स्टेडियम में एशियन और पैरा एशियन खेलों में पदक विजेता 125 खिलाड़ियों को 184 करोड़ रुपये के पुरस्कार वितरित करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा-पंजाब महिला कबड्डी का मुकाबला भी होगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आठ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पांच किलोमीटर की महिला और पुरुष दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को बाइक और स्कूटी इनाम में दी जाएंगी।
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