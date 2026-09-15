भिवानी: बाजरा खरीद व बकाया भावांतर राशि को लेकर किसानों ने की पंचायत, मार्केट कमेटी अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

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भिवानी। खरीफ फसल बाजरा की सरकारी खरीद शुरू करवाने और पिछले वर्ष की बकाया बाजरा भावांतर योजना की राशि जारी करवाने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में लोहारू अनाज मंडी में किसानों की पंचायत हुई। पंचायत की अध्यक्षता भाकियू ब्लॉक प्रधान रविंद्र कस्वा ने की। इसमें दर्जनों किसानों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं रखीं। पंचायत के बाद किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लोहारू मार्केट कमेटी के अध्यक्ष संजय नेहरा को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मेवा सिंह आर्य ने कहा कि सरकार किसानों की खरीफ फसल बाजरा की सरकारी खरीद की व्यवस्था शीघ्र करे, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की बाजरा भावांतर योजना की राशि कुछ किसानों को अभी तक नहीं मिली है। सरकार बकाया राशि जल्द जारी करवाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन निर्णायक आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर होगी।

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