Bhiwani News: हथियारों के साथ घर में घुसने का सातवां आरोपी गिरफ्तार

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सीआईए-2 ने आरोपी जसबिंदर को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि आरोपी मजदूरी करता है और इस मामले में पुलिस छह आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शिकायतकर्ता रमेश कुमार निवासी ढाणी माहू ने बताया कि वह खेती-बाड़ी करता है। जसबिंदर को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं।28 फरवरी की रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद वह घर में सो गया था। रात करीब 2:30 बजे आवाज सुनकर उठा तो मकान में चार युवक घुसे हुए थे। इनमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी।सीने पर तान दी थी पिस्तौल तानीरमेश के अनुसार आरोपी ने उसके सीने पर पिस्तौल लगा दी। धक्का देने पर पिस्तौल चारपाई पर गिर गई। शोर मचाने पर उसके बेटे राहुल व रोहित और पत्नी दर्शना मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक युवक को पकड़ लिया जबकि तीन आरोपी फरार हो गए। पकड़े गए युवक ने अपना नाम दीपक निवासी भागवी बताया।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दीपक और उसके साथियों ने पिस्तौल से हमला कर चोटें मारीं तथा अन्य अपराध करने की नीयत से उनके घर में प्रवेश किया। इस संबंध में थाना तोशाम में अभियोग दर्ज किया गया था।