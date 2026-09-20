फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Garbage cleared from six roads; Municipal Council launches cleanliness drive.

Bhiwani News: छह सड़कों से उठा कूड़ा, नगर परिषद ने चलाया सफाई अभियान

Sun, 20 Sep 2026 11:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Garbage cleared from six roads; Municipal Council launches cleanliness drive.
सफाई अ​भियान चलाकर कूड़ा उठान करते नगर परिषद कर्मचारी।
भिवानी। नगर परिषद अधिकारियों की अगुवाई में रविवार को वार्ड संख्या दो में सफाई अभियान चलाया गया। कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों ने करीब छह सड़कों और आसपास के क्षेत्रों से कूड़े के ढेर हटाए और सफाई की।
विज्ञापन

अभियान के दौरान पीर बाबा वाली मार्केट, भगत सिंह चौक से बीट्स स्कूल के आगे गुजरने वाली सड़क और एक्सचेंज वाले मार्ग की सफाई की गई। सड़क किनारे पड़े कूड़े को उठाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में डाला गया। वार्ड दो के पार्षद संदीप यादव ने अधिकारियों की टीम का स्वागत किया।
विज्ञापन

नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों के सदस्य भी अभियान में शामिल रहे। डीएमसी हरबीर सिंह ने लोगों से शहर को साफ-सुथरा रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कूड़ा इधर-उधर फेंकने के बजाय निर्धारित स्थान पर रखे डस्टबिन में डालें।
विज्ञापन
विज्ञापन

चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि सभी के सहयोग से ही शहर को साफ-सुथरा बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से वार्ड संख्या दो में सफाई अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने लोगों से कूड़ा निर्धारित स्थान और कचरा उठाने वाले वाहनों में डालने का आह्वान किया।

अधिकारियों ने खुद संभाली झाड़ू
नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, डीएमसी हरबीर सिंह, वार्ड दो के पार्षद संदीप यादव, ईओ राजाराम और सेंट्री इंस्पेक्टर विकास देशवाल सेक्टर-13 स्थित बीपीएस स्कूल के सामने वाली सड़क पर पहुंचे। चेयरपर्सन प्रतिनिधि को छोड़कर अधिकारियों और पार्षद संदीप यादव ने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान की शुरुआत की।

सफाई के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली भी मौके पर मौजूद थी। अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़क से कूड़ा उठाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में डाला। इस दौरान सड़क के आसपास पड़े कचरे को भी हटाया गया। अभियान में सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भी सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed