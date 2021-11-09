Bhiwani News: नहरी पानी के विवाद में अधिवक्ता और पिता पर किया हमला
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:22 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:22 AM IST
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भिवानी। गांव सैय में नहरी पानी को लेकर हुए विवाद में अधिवक्ता गोविंद गोपाल और उनके पिता ईश्वर पर चाचा व चचेरे भाई ने डंडे और कस्सी से हमला करने का आरोप है। दोनों को चोटें आई हैं और उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गोविंद गोपाल ने गुजरानी पुलिस चौकी में दी शिकायत में बताया कि वह रोहतक कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। उनके खेत में नहरी पानी का नंबर था लेकिन उनके चाचा ने पानी तोड़कर अपने खेत में लगाना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और कुछ देर बाद चाचा का बेटा भी मौके पर पहुंच गया। सदर थाना के जांच अधिकारी महावीर ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
हमले में दोनों को आईं चोटें
शिकायत के अनुसार चचेरे भाई ने गोविंद गोपाल के सिर पर कस्सी से हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके पिता ईश्वर पर भी डंडे से वार किया गया। हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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गोविंद गोपाल ने गुजरानी पुलिस चौकी में दी शिकायत में बताया कि वह रोहतक कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। उनके खेत में नहरी पानी का नंबर था लेकिन उनके चाचा ने पानी तोड़कर अपने खेत में लगाना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और कुछ देर बाद चाचा का बेटा भी मौके पर पहुंच गया। सदर थाना के जांच अधिकारी महावीर ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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हमले में दोनों को आईं चोटें
शिकायत के अनुसार चचेरे भाई ने गोविंद गोपाल के सिर पर कस्सी से हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके पिता ईश्वर पर भी डंडे से वार किया गया। हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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