{"_id":"6ac7a3975bb407d1f80173c8","slug":"video-on-the-india-alliances-performance-hooda-stated-that-the-agitation-will-continue-until-gyanesh-kumar-resigns-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, हुड्डा बोले- ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबाला सिटी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित वोट चोरी और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ अंबाला में जोरदार हुंकार भरी। लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ, देश बचाओ मार्च के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चेतावनी दी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जितनी देर से इस्तीफा देंगे, यह आंदोलन उतना ही तेज होता जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मुख्य मांग उठाई। इस प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। हुड्डा ने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ की गई तानाशाही कार्रवाई से पूरे देश में आक्रोश है। सरकार कांग्रेसजनों को पुलिसिया कार्रवाई से डराने की गलतफहमी न पाले। 2024 चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन नतीजे इसके उलट आए। राहुल गांधी और पार्टी टीम की जांच ने वोट चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। प्रभारी संजय दत्त ने सवाल उठाया कि मतदान के बाद रातों-रात वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया, जिसका जवाब आयोग आज तक नहीं दे पाया है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने ईमानदारी से नहीं, बल्कि चोरी से सरकार बनाई है। ---------- अनाज मंडी का दौरा, किसानों की समस्याएं सुनीं प्रदर्शन के बाद हुड्डा ने अंबाला अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों, आढ़तियों व मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी खरीद न होने से किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल तक कम भाव पर फसल बेचनी पड़ रही है। मंडियों में उठान न होने, जगह की कमी और पेमेंट में देरी के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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