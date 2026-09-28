{"_id":"6aba4bd2e10b1cab3d0019a8","slug":"video-anil-vij-lashes-out-at-the-land-mafia-in-ambala-says-he-has-written-to-the-government-twice-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबाला में भू-माफिया पर बरसे अनिल विज, बोले- सरकार को दो बार पत्र लिख चुका हूं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबाला में भू-माफिया पर बरसे अनिल विज, बोले- सरकार को दो बार पत्र लिख चुका हूं

सुनील कुमार

Updated Mon, 28 Sep 2026 04:43 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 04:43 PM IST







Link Copied



अम्बाला में भू माफिया पर बरसे श्रम मंत्री अनिल विज, सिटी के नागरिक अस्पताल जाने से पहले विज का बड़ा बयान. मंत्री बोले पहले दो बार खुद सरकार को लिख चुके हैं पत्र ... और पढ़ें

विज्ञापन