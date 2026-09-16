पासी समाज के युवाओं ने चार घंटे तक किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन

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खोराबार क्षेत्र के सूबा-देवरिया बाईपास पर महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा लगाने और बाईपास चौक का नाम महाराजा बिजली पासी के नाम पर रखने की मांग को लेकर बुधवार को सैकड़ों पासी युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।अधिवक्ता नीरज पासवान के नेतृत्व में युवाओं ने करीब 11 बजे से प्रदर्शन शुरू किया, जो दोपहर 2 बजे तक चला।सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर भागीरथी सिंह ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से हट गए।

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