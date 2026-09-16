आमने-सामने भिड़ंत: रॉन्ग साइड से आ रही पिकअप ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, युवती के सिर में गंभीर चोट

बेलीपार थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे सेवई चौराहे के यूनियन बैंक के पास पिकअप और ई-रिक्शा की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ई-रिक्शा सवार युवती और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया।

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जानकारी के अनुसार, भलुआन से गोरखपुर की ओर जा रहे ई-रिक्शा में गुड़िया(27) सवार थीं। बताया जा रहा है कि यूनियन बैंक के पास पहुंचते ही सामने से रॉन्ग साइड से आ रही पिकअप से ई-रिक्शा की टक्कर हो गई। हादसे में गुड़िया के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि ई-रिक्शा चालक भी घायल हो गया।