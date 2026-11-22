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गोरखपुर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत रविवार को चलाए गए विशेष अभियान में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बूथों पर लोगों की भीड़ उमड़ी। पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं में खासा उत्साह दिखा। इसके अलावा लोगों ने नाम और पते में संशोधन के लिए आवेदन किया। अभियान के दौरान मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया भी की गई। बूथों पर पहुंचकर लोगों ने मतदाता सूची को दुरुस्त कराने में रुचि दिखाई।

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