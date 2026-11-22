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महराजगंज के बृजमनगंज ब्लॉक के महुलानी गांव में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक जिला महामंत्री कुसुम प्रजापति के नेतृत्व में हुई। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फरेंदा सीट पर पार्टी की जीत के लिए बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि जागृति सिंह और विशिष्ट अतिथि अंजुला अग्रहरी ने उज्ज्वला, कन्या सुमंगला, मातृ वंदना और महिला पेंशन जैसी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने घर-घर संपर्क कर पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए जागरूक करने का आह्वान किया।

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