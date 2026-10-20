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गोरखपुर: विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर से निकली योगी आदित्यनाथ की शोभायात्रा

अनुराग रंजन

Updated Tue, 20 Oct 2026 05:31 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 05:31 PM IST







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गोरखपुर में विजयादशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की शोभायात्रा गोरखनाथ मंदिर से निकली। ढोल-नगाड़ों की गूंज और जय श्रीराम के जयघोष के बीच मुख्यमंत्री रथ पर सवार होकर मानसरोवर रामलीला मैदान की ओर बढ़े। यहां वह भगवान श्रीराम का राजतिलक करेंगे। ... और पढ़ें

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