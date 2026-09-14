पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत

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हरितालिका तीज के अवसर पर सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना को लेकर निर्जला व्रत रखा। शाम को महिलाओं ने सज-धजकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान क्षेत्र के भौवापार स्थित मुंजेश्वरनाथ शिव मंदिर में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी।

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