नेहा बोरा बोलीं- हमें कहा गया पॉलिटिकल बात मत करो

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गोरखपुर विश्वविद्यालय में आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कार्यक्रम में मंच से प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। नेहा ने कहा, जब इस प्रोग्राम के लिए हम निकल रहे थे तो उससे कुछ देर पहले हमें यहां के प्रशासन से फोन आता है। हमसे कहा जाता है कि हमने को-ऑपरेट किया तो आप भी करिएगा। और वो कहते हैं ज्यादा पॉलिटिकल बात मत करिएगा। और हम सोचते हैं कि यूपी का जो हमने चैप्टर पूरा प्लान किया, छात्रों-नौजवानों के सवालों में उनकी आवाजों में अपनी आवाज मिलाने के लिए, इसका तो पूरा परपस ही पॉलिटिकल है। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच में आकर के मंच से कुछ पॉलिटिकल ना बोला जाए, ये तो हमारी राजनीति का हिस्सा हो नहीं सकता।

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