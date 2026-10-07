{"_id":"6ac606999ff9d9a2cf05972d","slug":"video-villagers-created-a-ruckus-frustrated-by-waterlogging-and-filth-on-the-road-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"सड़क पर जलभराव व गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने काटा बवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर पंचायत पिपराइच वार्ड नंबर दो में जलभराव व गंदगी के बीच मंगलवार को एक युवक गिरने से घायल हो गया। सड़क पर जलभराव व गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने नगर पंचायत कार्यालय पर एक घंटे तक बवाल काटा। चेयरमैन संजय मद्धेशिया के आश्वासन पर आक्रोशित भीड़ शांत हुआ। सड़क नाली निर्माण के मांग को लेकर दर्जनों ग्रामीण नगर पंचायत कार्यालय जाकर प्रदर्शन व हंगामा शुरू कर दिए। मौके पर पहुंचे चेयरमैन संजय मद्धेशिया ने लोगों को शांत कराते हुए बताया कि सड़क नाली निर्माण के लिए 33.40 लाख रुपए बजट स्वीकृत हो गया है। शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

... और पढ़ें