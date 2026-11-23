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रेलवे ऑडिटोरियम हॉल में नरमू के पूर्व महामंत्री कन्हैयालाल गुप्ता (केएल गुप्ता) की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ला, संगठन के संरक्षक सुभाष दुबे और अन्य कर्मचारी नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

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