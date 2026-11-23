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गोरखपुर: पूर्व एनई रेलवे मजदूर यूनियन अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता को दी गई श्रद्धांजलि

अनुराग रंजन

Updated Mon, 23 Nov 2026 03:55 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 03:55 PM IST







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पूुर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय स्थित रेलवे ऑडिटोरियम में सोमवार को एनई रेलवे मजदूर यूनियन नरमा के पूर्व अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें रेल कर्मचारियों और संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उनकी स्मृति में भजन भी प्रस्तुत किए गए। ... और पढ़ें

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