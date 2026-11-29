{"_id":"6b0bc1337527f648ef03eb94","slug":"video-gida-foundation-day-celebrations-begin-today-cm-yogi-to-inaugurate-trade-show-2026-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"गीडा स्थापना दिवस आज से शुरू, सीएम योगी करेंगे ट्रेड शो-2026 का उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गीडा स्थापना दिवस आज से शुरू, सीएम योगी करेंगे ट्रेड शो-2026 का उद्घाटन

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 11:37 AM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 11:37 AM IST







Link Copied



गीडा के 37वें स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री ट्रेड शो-2026 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गीडा सेक्टर-7 में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के आगमन और संबोधन का इंतजार कर रहे लोगों में उत्साह है। ... और पढ़ें

विज्ञापन