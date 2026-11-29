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अरुणोत्सव आयोजन समिति की ओर से दिसंबर में ‘समकालीन विश्व परिदृश्य और सामाजिक सपनों का यथार्थ’ विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें मद्रास सरकार के पूर्व मंत्री एवं संगीत ग्वालियर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमाशंकर सिंह ने विचार रखे। मंच पर मेधा पाटेकर, सुशीला ताई, तिब्बत लोकसभा के उपाध्यक्ष मेश्री फुंटको और नेपाल के अर्जुन थापा सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। संगोष्ठी में समकालीन वैश्विक परिस्थितियों और सामाजिक सरोकारों पर चर्चा हुई।

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