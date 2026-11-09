गोरखपुर: पटाखे की चिंगारी से तीन कारों में लगी आग

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गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रामजानकी नगर में दीपावली पर पटाखे की चिंगारी से घर के पास खड़ी तीन कारों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर और बोलेरो जल गईं। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह पटाखे की चिंगारी सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है।

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