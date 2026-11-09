गोरखपुर: पटाखे की चिंगारी से धू-धू कर जलीं तीन कारें, दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू

गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रामजानकी नगर में दिवाली की आतिशबाजी के दौरान पटाखे की चिंगारी से तीन कारों में आग लग गई। घर के पास खड़ी गाड़ियों से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने तीनों कारों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

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आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर और बोलेरो कार जल चुकी थीं। विज्ञापन मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पटाखे से निकली चिंगारी के कारण घर के पास खड़ी तीनों गाड़ियों में आग लगी। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरह बुझा दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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