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गाेरखपुर: गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जटाशंकर गुरुद्वारे में हुआ शब्द-कीर्तन

अनुराग रंजन

Updated Tue, 24 Nov 2026 05:23 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 05:23 PM IST







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गुरु नानक देव जी के 558वें प्रकाश पर्व पर जटाशंकर गुरुद्वारे में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रागी जत्थे ने शब्द-कीर्तन प्रस्तुत किया और श्रद्धालुओं ने अरदास कर गुरु नानक देव जी को नमन किया। ... और पढ़ें

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