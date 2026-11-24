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गोरखपुर: गुरु नानक जयंती पर जटाशंकर गुरुद्वारे में दिखा सेवा और श्रद्धा का संगम

अनुराग रंजन

Updated Tue, 24 Nov 2026 06:40 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 06:40 PM IST







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गुरु नानक जयंती के अवसर पर गोरखपुर के जटाशंकर गुरुद्वारे में सेवा और श्रद्धा का माहौल रहा। गुरुद्वारे पहुंचे श्रद्धालुओं की सेवा में सेवादार पूरे उत्साह और समर्पण से जुटे रहे। इस दौरान सेवादारों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। ... और पढ़ें

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