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महंत द्वय की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन

Rohit Singh

Updated Fri, 25 Sep 2026 05:13 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 05:13 PM IST







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गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज और महंत अवेद्यनाथ महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। जगद्गुरु स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य कथा सुना रहे हैं। इस दौरान महंत रवींद्र दास, योगी कमलनाथ सहित अन्य संत-महंत मौजूद हैं। ... और पढ़ें

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