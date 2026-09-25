45 वर्षों से एकजुटता की मिसाल बना राजमाता मां अम्बे ग्रुप

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सिकरीगंज कस्बे में राजमाता मां अम्बे ग्रुप पिछले 45 वर्षों से आपसी एकजुटता और भाईचारे की मिसाल बना हुआ है। वर्ष 1980 में स्थापित इस ग्रुप से जुड़े सदस्य विभिन्न आयोजनों में एकजुट होकर अपनी भागीदारी निभाते हैं। ग्रुप से जुड़े किशन जायसवाल, किशन कसौधन, अभिनाश जायसवाल, विशाल कसौधन, संदीप गौड़, भोला कसौधन, अभिषेक जायसवाल,शुभम,आकाश कसौधन, लक्की जायसवाल, अमन जायसवाल, गोपी कसौधन, आदित्य कसौधन, श्याम आदर्श, हर्ष और गोपाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का सौजन्य ॐ फिटनेस की ओर से किया गया।

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