{"_id":"6ab6294cdd99dfefab0469b2","slug":"relief-from-heat-in-gorakhpur-mercury-drops-6-degrees-in-two-days-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: गोरखपुर में गर्मी से राहत, 2 दिन में पारा 6 डिग्री लुढ़का; 27 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के असर से गोरखपुर में मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बृहस्पतिवार को दिनभर रिमझिम से मध्यम बारिश होती रही। इससे अधिकतम तापमान में दो दिन में करीब छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल में 27 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विज्ञापन

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना गहन अवदाब तट पार करने के बाद कमजोर पड़ रहा है। इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आने का असर गोरखपुर समेत पूर्वांचल के मौसम पर पड़ने की संभावना है। इसके चलते अगले 48 घंटे खासे संवेदनशील बताए गए हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ तेज सतही हवाएं चल सकती हैं।

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बृहस्पतिवार को गोरखपुर में 28.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के चलते अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री व बुधवार को 30 डिग्री दर्ज किया गया।

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