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- क्रेन और जेसीबी से उठाकर पिकअप से चिड़ियाघर भेजा गया शव- तीन पशु चिकित्सकों की टीम ने वीडियोग्राफी के साथ किया पोस्टमार्टममहावीर छपरा (गोरखपुर)। बेलीपार थाना क्षेत्र के मेहरौली गांव में गोरखपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से हाथी की मौत हो गई, जबकि उस पर सवार दो महावत गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इंडियन पेट्रोल पंप के सामने हुआ। टक्कर मारने के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जबकि वन विभाग ने हाथी के शव को क्रेन और जेसीबी की मदद से हटवाया।पुलिस के अनुसार, सेवई बाजार निवासी महावत जफर और फैयाज हाथी लेकर टोल प्लाजा से गोरखपुर की तरफ आ रहे थे। शनिवार सुबह करीब छह बजे मेहरौली स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के सामने पीछे से आए ट्रक ने हाथी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही हाथी सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे में दोनों महावत गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर एसआई उमेश यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। हाथी बेलीपार क्षेत्र के एक व्यक्ति का बताया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सकों ने हाथी को मृत घोषित कर दिया। वन विभाग के बांसगांव रेंजर समेत अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे।क्रेन और जेसीबी से उठाया शव, चिड़ियाघर भेजाहाथी का शव सड़क पर पड़ा होने से उसे हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग ने क्रेन और जेसीबी मंगवाई। रस्सियों के सहारे शव को क्रेन के हुक से बांधकर उठाया गया और पिकअप में लादकर चिड़ियाघर स्थित वन विभाग परिसर भेजा गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सड़क पर कुछ देर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर आवागमन सुचारू कराया।कोट,तीन पशु चिकित्सकों की टीम ने वीडियोग्राफी के साथ हाथी का पोस्टमार्टम किया है। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। फुटेज के आधार पर अज्ञात ट्रक और उसके चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।- अनुज कुमार सिंह, सीओ बांसगांव