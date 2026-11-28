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कुईं बाजार के भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पिपरसंडी में शनिवार को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में उरुवा और बेलघाट क्षेत्र के बच्चे शामिल हुए। अभिभावकों को बच्चों के साथ परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ी। महेश कन्नौजिया, सुभान, शैलेंद्र सिंह, रविश कुमार और मिथिलेश समेत अन्य अभिभावकों ने कहा कि उरुवा क्षेत्र के बच्चों का परीक्षा केंद्र उरुवा में ही बनाया जाना चाहिए था, ताकि उन्हें इतनी दूर न जाना पड़े।

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