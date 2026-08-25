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निषाद समाज पर टिप्पणी से आक्रोश, शास्त्री चौराहे पर महंत राजू दास का पुतला दहन

गोरखपुर ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 12:46 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 12:46 PM IST







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अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास द्वारा निषाद समाज पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में निषाद समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। मंगलवार को शास्त्री चौराहे पर निषाद समाज के लोगों ने महंत राजू दास का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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