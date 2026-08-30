Gorakhpur News: युवक की मौत के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

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गाटा संख्या 424 मिलजुमला की भूमि को लेकर दोनों पक्षों में करीब छह महीने से विवाद चल रहा था। आठ अगस्त को जमीन पर कब्जे और टिनशेड लगाने को लेकर दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें बालेदीन के अलावा जलालुद्दीन, तहरून निशा, अलाउद्दीन और जलीबुन निशा घायल हुए थे। गंभीर हालत में बालेदीन का गोरखपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था जहां बुधवार रात उसकी मौत हो गई थी। जलालुद्दीन की तहरीर पर नौ अगस्त को 10 नामजद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मामले में पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि आरोपी इकबाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है।